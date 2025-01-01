The Christmas Spirit - Weihnachtlich verliebt
88 Min.Ab 0
The Christmas Spirit - Weihnachtlich verliebt
Die aufstrebende Illustratorin Harper steht kurz vor dem Durchbruch. Denn sie soll mit dem bekannten wie anspruchsvollen Kinderbuchautoren Caleb zusammenarbeiten. Der aber leidet an einer Schreibblockade. Daher will er unbedingt über die Weihnachtsfeiertage arbeiten – natürlich mit Harper. Die nutzt die festliche Stimmung, um seine Kreativität anzuregen – und vielleicht auch sein Herz zu erobern?
Genre:Feiertag, Romantische Komödie
