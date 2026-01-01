The Cleaning Lady
91 Min.Ab 18
91 Min.Ab 18
The Cleaning Lady
Oberflächlich gesehen wirkt Alice (Alexis Kendra) wie eine Frau, die eigentlich alles hat: eine wunderschöne Wohnung, eine boomende Karriere, einen atemberaubenden Körperbau und einen gutaussehenden Freund. Das einzige Problem ist, dass er mit jemand anderem verheiratet ist. Auf der Suche nach einer Möglichkeit, ihr Leben zu vereinfachen, beauftragt Alice die junge Shelly (Rachel Alig) damit, ihr Haus zu putzen. Als Alice beginnt, sich Shelly über ihre illegale Affäre anzuvertrauen, wächst ihre Freundschaft - doch es wird schnell klar, dass Shelly Motive hat, die weiter reichen als eine normale Putzfrau. Shelly will Alices ganzes Leben reinigen und wird vor nichts Halt machen, bis sie fertig ist.
Genre:Horror, Thriller
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH