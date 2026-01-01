The Cold Light of Day
90 Min.Ab 16
US-amerikanischer Action-Thriller mit prominenter Besetzung: Eigentlich sollte es ein entspannter Segelurlaub für die Familie Shaw vor der Küste Spaniens werden, doch als der älteste Sohn Will von einem Ausflug an Land zurückkommt, sind alle verschwunden. Vieles auf dem Schiff deutet auf ein brutales Verbrechen hin. Als sich Will an die örtliche Polizei wendet, verhält sich diese verdächtig. Kurz darauf befindet er sich im Wettlauf gegen die Zeit, um seine Familie zu retten ...
Genre:Action, Thriller
Produktion:US, 2012
16DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© LEONINE Licensing AG