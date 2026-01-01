The Color of Time
The Color of Time
Eine bewegende Reise durch ein Leben voller Erinnerungen, Gefühle und Worte: Der gefeierte Dichter C.K. Williams blickt auf seine Vergangenheit zurück und lässt prägende Momente noch einmal lebendig werden. In einer Reihe miteinander verbundener Episoden entfaltet sich das Bild eines Mannes, der zwischen Erfolg, Familie und innerer Suche steht. Während er sich auf eine wichtige Lesung in New York vorbereitet, holen ihn Erinnerungen an seine Kindheit, seine erste große Liebe und die enge Beziehung zu seiner Mutter ein. Auch das gemeinsame Leben mit seiner Frau Catherine und ihrem Sohn wird von Glück, aber auch Herausforderungen geprägt. Getrieben von dem Wunsch, neue Gedichte zu schreiben, taucht C.K. immer tiefer in seine eigene Geschichte ein. Die verschiedenen Zeiten seines Lebens verbinden sich zu einem vielschichtigen Porträt eines Künstlers, der versucht, seine Erfahrungen in Worte zu fassen.