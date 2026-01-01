The Communion Girl
95 Min.Ab 16
95 Min.Ab 16
The Communion Girl
Katalonien, 1987: Als sich Sara (Carla Campra) und Rebe (Aina Quiñones) nach einer wilden Nacht im Techno-Club auf den Heimweg machen, kommt es zu einer bizarren Begegnung im Wald. Sara sieht ein weiß gekleidetes Kind, das vor dem Auto vorbeihuscht und zwischen den Bäumen verschwindet. Zurück bleibt nur die Puppe des mysteriösen Geistermädchens, die anscheinend verflucht ist. Denn plötzlich haben Sara und ihre Freundin seltsame Male auf der Haut. Zudem werden die Teenagerinnen von albtraumhaften Halluzinationen und einem bösartigen Kindergeist heimgesucht... - Der Kurzfilm „El ciclo“ des spanischen Regisseurs Víctor Garcia wurde u.a. beim Screamfest ausgezeichnet.
Genre:Horror
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.