The Contractor
101 Min.Ab 16
101 Min.Ab 16
The Contractor
Chris Pine und Nina Hoss in einem nervenaufreibenden Actiondrama: Für James Harper steht seine Karriere bei der Armee an oberster Stelle. Als er plötzlich unfreiwillig entlassen wird, bricht für ihn eine Welt zusammen. Um für seine Familie sorgen zu können, schließt er sich einer paramilitärischen Organisation, die ihn für einen Einsatz nach Berlin schickt. Dort merkt er, dass den falschen Leuten vertraut und eine abenteuerliche Flucht beginnt.
Genre:Action, Thriller
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
16DESORIENTIERUNG
Copyrights:© LEONINE Licensing AG