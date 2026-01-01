The Cooler - Alles auf Liebe
99 Min.Ab 16
The Cooler - Alles auf Liebe
Bernie Lotz (William H. Macy) ist der größte Unglücksrabe in ganz Las Vegas. Alles was er anrührt, scheint unausweichlich schief zu gehen. Aber Bernie hat dieses Pech, das er anzieht, für sich genutzt und er arbeitet als 'Cooler' im legendären Casino 'Shangri-La', das seinem Freund Shelly Kaplow (Alec Baldwin) gehört. Er muss sich nur einem Gewinner nähern und schon endet dessen Glückssträhne. Als Bernie sich leidenschaftlich in die Serviererin Natalie (Maria Bello) verliebt, ändert sich sein Leben schlagartig. Denn durch sein neu gefundenes Liebesglück scheint er sein professionelles Pech verloren zu haben! Plötzlich gewinnen die Kasinogäste, sobald Bernie ihnen begegnen, alles sehr zum Missfallen von Shelly.
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH