The Cottage in the Dark Forest
87 Min.Ab 16
87 Min.Ab 16
The Cottage in the Dark Forest
Er lebt mutterselenallein und isoliert. Martin Sanders ist ein Einsiedler wie er im Buche steht. Seine einzige tägliche Unterhaltung zieht er aus den Gesprächen von Fremden, die er heimlich belauscht. Doch eines Tages hört er etwas, was er besser nie gehört hätte: Durch einen technischen Defekt in der Telefonleitung wird er unfreiwillig zum Zeugen von Todesdrohungen eines Serienkillers gegenüber einer Prostituierten. Nur eins ist sicher, der Killer lebt in dem gleichen Mietshaus wie er und er weiß, dass er abgehört wurde. Martin jedoch hat keine Ahnung welcher seiner Nachbarn ein mörderisches Doppelleben führt. Es beginnt ein Katz und Mausspiel, bei dem der Verlierer mit dem Leben zahlen wird.
Genre:Horror, Thriller
Altersfreigabe:
16
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