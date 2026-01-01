The Courier
The Courier
Ein Auftrag, der einfach klingt – und schnell zur tödlichen Mission wird: Ein professioneller Kurier lebt nach klaren Regeln. Diskretion ist alles, Fragen sind tabu. Für die Übergabe eines geheimnisvollen Koffers winkt ihm eine enorme Summe, doch was zunächst wie ein lukrativer Job erscheint, entpuppt sich als gefährliches Spiel. Kaum hat er den Auftrag angenommen, gerät er ins Visier mächtiger Gegner. Kriminelle Syndikate und Ermittler setzen alles daran, die mysteriöse Fracht in ihre Hände zu bekommen. Während die Zeit unerbittlich tickt, muss der Kurier einen Weg finden, seinen Auftrag zu erfüllen und gleichzeitig zu überleben. Geheimnisse, Verrat und tödliche Verfolgungsjagden bestimmen seinen Weg. Jeder Schritt bringt neue Gefahren, jede Entscheidung kann die letzte sein.