The Diamond Job – Gauner, Bomben und Juwelen
101 Min.Ab 16
Die New Yorker Kleinganoven Eddie (Sam Rockwell) und Paul Driggs (Ben Schwartz) wittern bei einem Raubzug in London den ganz großen Wurf. Doch der Griff nach den Sternen gestaltet sich schwieriger als gedacht, und gemeinsam mit ihrem Kompagnon Tommy Tresham (Al Weaver) verscherzen sie es sich geradezu gezielt mit der britischen Unterwelt - und mit dieser ist ganz und gar nicht gut Kirschen essen...
Genre:Action, Comedy, Krimi
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH