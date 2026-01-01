The Dragonphoenix Chronicles
132 Min.Ab 16
132 Min.Ab 16
The Dragonphoenix Chronicles
In einem düsteren Zeitalter regiert das mächtige 'Dragonphoenix Imperium' die Welt von Elebros mit eiserner Hand. Dem furchtlosen und versklavten Krieger Dragar (Yannis Roumboulis) gelingt schließlich die Flucht aus der Gefangenschaft. Mit der Tochter eines ranghohen Generals als Geisel macht er sich auf den Weg zurück in seine Heimat. Doch die Schergen des Generales sind ihm und seiner Begleitung dicht auf den Fersen...
Genre:Action, Fantasie
Produktion:GR, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH