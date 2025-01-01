Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Dry: Lügen der Vergangenheit

ATV113 Min.Ab 12
ATV
Nach 20 Jahren kehrt Agent Aaron Falk in seine Heimatstadt zurück, um an der Beerdigung seines Freundes Luke teilzunehmen. Dieser soll seine Familie getötet und sich dann selbst gerichtet haben. Falk beginnt zu ermitteln und stößt auf Verbindungen zu einem lange zurückliegenden Todesfall. Während er Lukes und seine eigene Unschuld zu beweisen versucht, sieht er sich mit den Vorurteilen und der Wut der Dürre-geplagten Gemeinde konfrontiert.

Genre:
Krimi, Thriller
Produktion:
AU, 2020
Altersfreigabe:
12
DESORIENTIERUNG
Copyrights:
© LEONINE Licensing AG