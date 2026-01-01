The End of the World
85 Min.Ab 12
85 Min.Ab 12
The End of the World
Sonnenstürme werden bald alles auf dem Planeten Erde durcheinanderwirbeln. Allein die Wissenschaftlerin Meredith Fisher (Jhey Castles) sieht die Katastrophe kommen. Ihre Warnungen nimmt man aber nicht ernst. Jetzt bleibt Meredith nur, ihre Familie aus der Stadt zu bringen, beim Versuch, sich und ihre Liebsten vor den brutalen Vulkanausbrüchen und Tsunamis zu retten. Steht der Menschheit das Ende der Welt bevor? - Low Budget-Produktion aus dem Hause Asylum unter der von Regisseur Maximilian Elfeldt.
Genre:Action, Science Fiction
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.