The Fall Guy
122 Min.Ab 12
122 Min.Ab 12
The Fall Guy
Nach einem Stuntunfall zieht sich Colt Seavers aus der Filmbranche zurück und kehrt auch Kamerafrau Jody den Rücken, mit der er erst kürzlich angebandelt hat. 18 Monate später erhält er die Chance auf ein Comeback - ausgerechnet bei Jodys Regiedebüt. Doch als der Hauptdarsteller Tom Ryder verschwindet und das gesamte Projekt in Gefahr bringt, begibt sich Colt auf die Suche nach ihm und gerät dabei in ein perfides Netz aus Mord und Manipulation.
Genre:Action, Romantische Komödie
Produktion:AU, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2024 Universal Studios. All Rights Reserved