The Field Guide To Evil - Handbuch des Grauens
The Field Guide To Evil - Handbuch des Grauens
Acht Regisseure aus unterschiedlichen Teilen der Welt nehmen dich mit auf eine unheimliche Reise durch die dunkelsten Geschichten der Menschheit. In der düsteren Horror-Anthologie The Field Guide To Evil – Handbuch des Grauens werden uralte Mythen und Legenden aus verschiedenen Kulturen neu zum Leben erweckt. Jede Episode erzählt von Dämonen, unheimlichen Wesen und rätselhaften Kreaturen, die tief in den Ängsten der Menschen verwurzelt sind. Diese Geschichten entstanden einst, um das Unerklärliche begreifbar zu machen – und genau darin liegt ihre verstörende Kraft bis heute. Zwischen überlieferten Sagen und moderner Inszenierung entfaltet sich ein facettenreiches Panorama des Grauens, das zeigt, wie ähnlich die Albträume verschiedener Kulturen sind. Mal subtil und schleichend, mal direkt und erschreckend konfrontieren die Episoden mit Urängsten, die zeitlos sind. Ein atmosphärischer Horrorfilm, der die Ursprünge des Genres sichtbar macht und die Grenzen zwischen Mythos und Realität verschwimmen lässt.