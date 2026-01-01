The First Purge
94 Min.Ab 18
94 Min.Ab 18
The First Purge
Vierter Teil der Filmreihe, der die Vorgeschichte der Thriller erzählt: Die NFFA ist in Amerika an der Macht und startet mithilfe der Wissenschaftlerin Dr. Updale ein gesellschaftliches Experiment. Die Verantwortlichen bieten den Teilnehmern 5.000 Dollar, wenn sie die erste Purge absolvieren: eine Nacht, in der alle Verbrechen straffrei bleiben. Ziel ist es, angestaute Aggressionen loszuwerden und für Frieden zu sorgen. Arlo Sabian, Stabschef der NFFA, verfolgt aber eigene Pläne.
Genre:Action, Thriller, Horror
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH