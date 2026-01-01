The Flood
89 Min.Ab 16
89 Min.Ab 16
The Flood
Der Transport einer Gruppe Schwerkrimineller endet im absoluten Chaos. Gerade als die Straftäter, zu denen auch Russell Cody (Casper Van Dien) gehört, unterwegs zum Gefängnis sind, wird Louisiana von einem Hurrikan getroffen. Während die Häftlinge ihren ungeplanten Zwischenstopp in der Polizeistation von Sheriff Jo Newman (Nicky Whelan) zur Flucht nutzen wollen, taucht plötzlich ein weiteres Problem auf: Die sintflutartigen Regenfälle haben gefräßige Alligatoren aus den Sümpfen direkt in die Kleinstadt gespült! Mit vereinten Kräften versuchen Cops und Kriminelle den Raubtieren zu entkommen. - Für Filme wie „Breakout“ oder „The Dawn“ hat Regisseur Brandon Slagle diverse Awards abgeräumt.
Genre:Action, Thriller
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.