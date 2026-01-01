The Good Guy - Wenn der Richtige der Falsche ist
The Good Guy - Wenn der Richtige der Falsche ist
Beth führt ein scheinbar perfektes Leben in New York: ein guter Job, ein gefestigtes Umfeld und ein klarer Blick für ihre Zukunft. Nur in der Liebe will es einfach nicht klappen. Als sie den erfolgreichen und charismatischen Tommy kennenlernt, scheint sich das endlich zu ändern. Alles wirkt wie aus dem Bilderbuch – bis Daniel in ihr Leben tritt, der sensible und nachdenkliche Kollege von Tommy. Während Tommy für Stabilität, Charme und perfekte Inszenierung steht, berührt Daniel Beth auf eine völlig andere, tiefergehende Weise. Hin- und hergerissen zwischen Verstand und Gefühl gerät Beth in einen emotionalen Zwiespalt, der sie dazu zwingt, ihre eigenen Vorstellungen von Liebe und Glück zu hinterfragen. Je mehr sie versucht, die richtige Entscheidung zu treffen, desto unklarer wird, wem ihr Herz wirklich gehört. Zwischen großen Erwartungen, echten Gefühlen und der Angst vor der falschen Wahl steht Beth vor der vielleicht wichtigsten Entscheidung ihres Lebens: Wer ist der Richtige – und was, wenn es keine einfache Antwort gibt?