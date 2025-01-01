The Greasy Strangler
90 Min.Ab 16
Ronnie und sein Sohn veranstalten Partytouren durch L.A. Als die attraktive Janet an einer ihrer Touren teilnimmt, entbrennt ein Wettstreit um die Gunst der Frau. Es beginnt ein spannendes und skurriles Wettrennen durch die Straßen von Los Angeles, auf denen auch der „Greasy Strangler“ sein Unwesen treibt. Was hat es mit dem in Bratfett eingehüllten Killer auf sich?!
Genre:Horror, Comedy
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Tiberius Film