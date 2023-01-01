The Holdovers
128 Min.Ab 12
128 Min.Ab 12
The Holdovers
Ein Internat im Neuengland der 1970er Jahre: Die Weihnachtsferien stehen vor der Tür, doch drei Personen werden die Feiertage in den Gemäuern der alten Schule verbringen. Ein verschrobener Geschichtslehrer, ein trauernder Schüler und eine warmherzige Köchin erwarten Langeweile und Trostlosigkeit. Mit der Zeit freunden sich die drei unterschiedlichen Charaktere jedoch an und teilen ihre Geschichte.
Genre:Feiertag, Tragikomödie, Krimi-Drama, Dokudrama, Drama, Historisches Drama, Comedy
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
12
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