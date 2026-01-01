The Invisible Woman
The Invisible Woman
Nelly Ternan, eine gebildete Frau aus einer Schauspielerfamilie, lebt als Lehrerin ein ruhiges Leben mit Ehemann und Kindern. Doch Erinnerungen an ihre Vergangenheit drängen sich zunehmend in ihr Bewusstsein. Jahre zuvor verband sie eine geheime Beziehung mit dem berühmten Schriftsteller Charles Dickens. Was als Begegnung zwischen Künstler und Nachwuchsschauspielerin begann, entwickelte sich zu einer komplexen Liaison, die Nelly zur unsichtbaren Begleiterin eines Mannes machte, dessen öffentliches Leben von Ruhm und dessen privates von emotionaler Distanz geprägt war. Dickens, fasziniert vom Theater, fand in Nelly Inspiration und Nähe, die er in seiner Ehe nicht mehr erlebte. Doch die Beziehung war von Anfang an zum Schweigen verurteilt. Nelly lebte im Schatten seiner Berühmtheit, ohne Anerkennung, ohne Stimme. Nach Dickens’ Tod bleibt ihr die Erinnerung an eine Liebe, die nie öffentlich sein durfte – und die sie schließlich dazu bringt, sich ihrer Geschichte zu stellen.