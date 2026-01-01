The Keeping Room: Bis zur letzten Kugel
91 Min.Ab 16
91 Min.Ab 16
The Keeping Room: Bis zur letzten Kugel
1865: Der Bürgerkrieg in den USA zwischen Nord und Süd liegt in den letzten Zügen. Doch immer noch herrschen allerorts Mord und Totschlag. Auch für die drei Frauen, Augusta, Louise und Mad, wartet der Krieg mit einem letzten Kampf auf. Plündernde Deserteure aus dem Süden stehen plötzlich vor ihrem einsamen Haus. Bis zur letzten Kugel: Gnadenloser Neo-Western.
Genre:Western, Thriller, Historisches Drama
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.