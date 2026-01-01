The Keeping Room - Bis zur letzten Kugel
95 Min.Ab 12
Der US-amerikanische Bürgerkrieg zwischen Nord- und Südstaaten nähert sich im Jahr 1865 zwar seinem unausweichlichen Ende. Doch auch in den letzten Tagen des blutigen Konflikts regieren Gewalt und Tod. Für die willensstarke Augusta (Brit Marling), die zusammen mit ihrer Schwester Louise (Hailee Steinfeld) und Sklavin Mad (Muna Otaru) auf einem abgelegenen Anwesen auf das Kriegsende wartet, werden die letzten Tage des Kriegs zum Überlebenskampf: Zwei Deserteure der herannahenden Unions-Armee haben es auf die wehrlosen Frauen abgesehen...
Genre:Drama, Western
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
