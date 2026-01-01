The King’s Choice - Angriff auf Norwegen
The King’s Choice - Angriff auf Norwegen
Am 9. April 1940 beginnt die deutsche Invasion Norwegens: Kriegsschiffe laufen überraschend in Oslo ein, angeführt vom Kreuzer Blücher. Während das Land unter Beschuss gerät, flieht König Haakon VII. mit seiner Familie und der Regierung und wird dabei von deutschen Fallschirmjägern verfolgt. Gleichzeitig versucht der deutsche Gesandte Curt Bräuer, einen Waffenstillstand zu erreichen und eine kampflose Übergabe zu erzwingen. Doch Haakon weigert sich, den Forderungen der Nationalsozialisten nachzugeben. Inmitten von Chaos, diplomatischen Spannungen und moralischen Zerreißproben ringt er mit der schicksalhaften Entscheidung zwischen Kapitulation und Widerstand. Sein mutiger Stand wird zum Symbol des norwegischen Freiheitswillens, während das Volk tief in den Strudel des Krieges gerät und die Zukunft des Landes an der Entschlossenheit seines Königs hängt.