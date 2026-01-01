The Last King - Der Erbe des Königs
100 Min.Ab 12
100 Min.Ab 12
The Last King - Der Erbe des Königs
Norwegen im frühen 13. Jahrhundert. Im vom Bürgerkrieg zerrissenen Land, in dem auch die langsam erstarkende Kirche nach der Macht greift, liegt es an zwei tapferen Kriegern, die mögliche Zukunft des Landes zu schützen. Auf seinem Sterbebett vertraut ihnen der König seinen potenziellen Erben an, einen Sohn im Babyalter. Für Skjervald (Jakob Oftebro) und Torstein (Kristofer Hivju) ist das der Beginn ihrer spektakulären Flucht durch die norwegische Bergwelt, von deren Erfolg die Zukunft einer ganzen Dynastie abhängt...
Genre:Action, Drama, Geschichte
Produktion:NO, DK, SE, IE, HU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH