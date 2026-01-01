The Last Stand
103 Min.Ab 18
103 Min.Ab 18
The Last Stand
Arizona: Die verschlafene Ortschaft Sommerton Junction wird zum Schauplatz eines brutalen Polizeieinsatzes. Drogenboss Gabriel Cortez (Eduardo Noriega) befindet sich auf dem Weg in die Stadt, um von dort mit einer improvisierten Brücke nach Mexiko zu gelangen. Sheriff Ray Owens (Arnold Schwarzenegger) und der leitende FBI-Agent John Bannister (Forest Whitaker) versuchen mit vereinten Kräften, die Flucht des hochrangigen Kartellmitglieds zu stoppen. Doch das organisierte Verbrechen hält mit großkalibrigen Waffen und PS-starken Sportwagen hart dagegen.
Genre:Action
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.