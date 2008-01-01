The Longshots
96 Min.Ab 6
Eine arme Stadt in Illinois kommt zusammen, um das örtliche Football-Team, die Harvey Colts, und insbesondere ihren neuen Quarterback Jasmine Plummer anzufeuern. Sie ist die erste Frau in der Geschichte der Pop Warner Liga. Unter der Anleitung ihres Onkels Curtis, eines ehemaligen Highschool-Football-Stars, führt Jasmine ihr Team zum Pop Warner Superbowl und inspiriert die Stadt dazu, ihren früheren Ruhm wiederzuerlangen.
Genre:Dokudrama, Tragikomödie
Altersfreigabe:
6
