The Magic Flute
The Magic Flute
Der 17‑jährige Tim Walker reist aus London in die österreichischen Alpen, um am renommierten Mozart‑Internat seinen Traum vom Singen zu verfolgen. Doch zwischen Leistungsdruck, Rivalitäten und ersten Schwärmereien stößt er in der alten Schulbibliothek auf ein verborgenes Portal – ein magisches Tor in die fantastische Welt von Mozarts Die Zauberflöte. Nacht für Nacht findet sich Tim plötzlich in einer Parallelwelt wieder, in der er in die Rolle des Prinzen Tamino schlüpft. An der Seite des liebenswert-chaotischen Papageno muss er Prinzessin Pamina aus der Gefangenschaft des mächtigen Sarastro befreien, während ihm die Königin der Nacht rätselhafte Aufträge erteilt. Tagsüber jedoch bleibt Tim ein Schüler, der sich in der realen Welt behaupten, Freundschaften bewahren und sein Talent unter Beweis stellen muss. Zwischen Schulalltag und Opernabenteuer wächst Tim über sich hinaus und erkennt, dass Mut, Freundschaft und die Kraft der Musik Grenzen überwinden können.