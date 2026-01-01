The Man from Earth: Holocene
96 Min.Ab 12
96 Min.Ab 12
The Man from Earth: Holocene
Der 14.000-jährige “Man From Earth” John Oldman (David Lee Smith) lebt zurückgezogen als Universitätsprofessor im US-Bundesstaat North Carolina und möchte mit seiner wahren Identität möglichst wenig Aufsehen erregen. Eines Tages jedoch kommen vier Studenten seinem übernatürlichen Geheimnis auf die Schliche und bringen sein Leben in höchste Gefahr – auch die gesamte Menschheit steht damit vor einer beispiellosen Erschütterung.
Genre:Drama, Fantasie, Science Fiction
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH