The Man from Nowhere
115 Min.Ab 16
115 Min.Ab 16
The Man from Nowhere
Nach einem Schicksalsschlag zieht sich Cha Tae-sik aus seinem bisherigen Leben zurück und fängt noch einmal ganz von vorne an. Er arbeitet als Pfandleiher und schließt Freundschaft mit einem Nachbarskind. Die Mutter der kleinen So-mi lässt sich im Zuge ihrer Drogensucht mit finsteren Gestalten ein, die ihre Tochter entführen. Um das Mädchen zu befreien, begibt sich Cha Tae-sik auf gefährliche Pfade.
Genre:Action, Krimi-Drama
Produktion:KR, 2010
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Splendid Medien AG