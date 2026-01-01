The Man Who Wasn't There
112 Min.Ab 12
The Man Who Wasn't There
In einer kalifornischen Kleinstadt Ende der vierziger Jahre hadert der schweigsame Barbier Ed Crane mit der Monotonie seines Lebens. Unzufrieden mit Job und Ehe, scheint sich ihm die große Gelegenheit zu bieten, als ein Kunde von dem Erfolg seiner Trockenreinigung erzählt und anbietet , mit 10.000 Dollar Geschäftspartner seines florierenden Unternehmens zu werden. Ed beschließt das Geld von Kaufhausbesitzer Big Dave (JAMES GANDOLFINI) zu erpressen, der ein Verhältnis mit Ed´s Frau hat. Doch Big Dave bekommt heraus, dass Ed der Erpresser ist und verwickelt ihn in ein tödliches Handgemenge…
Genre:Krimi, Drama
Produktion:GB, US, 2001
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH