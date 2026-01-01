The Man with the Iron Fists
92 Min.Ab 16
92 Min.Ab 16
The Man with the Iron Fists
China im 19. Jahrhundert: In einem Dorf mitten im Dschungel fertigt ein berühmt-berüchtigter Schmied Waffen für sieben rivalisierende Clans. Als ein Goldschatz durch den Ort transportiert werden soll, steigt die Nachfrage, denn jeder will ihn sich unter den Nagel reißen. Doch nicht nur die blutdurstigen Gangs rüsten auf, auch der zwielichtige Brite Jack Knife sowie die Bordellchefin Madam Blossom und ihre Damen bereiten sich auf den brutalen Showdown vor.
Genre:Action
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
16GEWALT
Copyrights:© Universal Studios Limited