The Mechanic

SAT.189 Min.Ab 18
SAT.1
Actionheld Jason Statham ist Arthur Bishop, ein gefürchteter Killer, der vor keinem Auftrag zurückschreckt. Als er von Geschäftsmann Dan Sanderson angewiesen wird, Harry zu töten, gerät er in einen Gewissenskonflikt: Harry ist nicht nur Arthurs Freund, sondern auch sein Mentor. Als Profi zieht er den Job trotzdem durch und lockt sein Opfer in einen Hinterhalt. Doch dieser Mord beschäftigt den Auftragskiller länger, als ihm lieb ist ...

Genre:
Action, Thriller
Produktion:
US, 2011
Altersfreigabe:
18
GEWALT
Copyrights:
© Nu Image