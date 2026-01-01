The Night Listener - Der nächtliche Lauscher
87 Min.Ab 16
Gabriel Noone (Robin Williams) ist ein gefeierter Autor und Radiomoderator. Eines Nachts bekommt er in seiner Radio-Talkshow einen Anruf, in dem ein todkranker 14-jähriger Junge die erschütternde Story von sich und seiner Mutter Donna Logand (Toni Collette) erzählt. Gabriel lässt die Geschichte nicht mehr los und er freundet sich mit dem Jungen Pete (Rory Culkin) an. Doch als auf einmal Fragen zur Glaubwürdigkeit an dessen Geschichte aufkommen, geht er der Sache nach und findet sich plötzlich in einem Labyrinth des Grauens wieder, dessen Auflösung ein tödliches Geheimnis birgt.
Genre:Krimi, Drama, Horror
Produktion:US, 2006
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH