The Oxford Murders
109 Min.Ab 16
109 Min.Ab 16
The Oxford Murders
In Oxford wird Mathematikstudent Martin (Elijah Wood) Zeuge einer mysteriöser Mordserie, als seine Vermieterin hinterhältig erschlagen aufgefunden wird. Martins Professor Arthur Seldom (John Hurt) und er versuchen, die Identität des brutalen Serienkillers aufzudecken. Dieser hinterlässt bei seinen Mordopfern eine Reihe von rätselhaften Symbolen, hinter denen die beiden eine logische Gleichung vermuten, die sie auf die richtige Spur bringen soll. Doch bei der Lösung des ausgeklügelten, makabren Puzzles entfaltet sich den beiden eine Wahrheit, die jenseits ihrer Vorstellungskraft liegt.
Genre:Krimi, Mystery, Thriller
Produktion:ES, GB, FR, 2008
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH