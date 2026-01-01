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The Pool

87 Min.Ab 16
Tele 587 Min.Ab 16
Tele 5
The Pool

The Pool

Ein verlassenes Filmset in Thailand wird zum Schauplatz eines realen Survival-Thrillers: Durch eine Verkettung unglücklicher Umstände sind der Set-Mitarbeiter Day (Theeradej Wongpuapan) sowie dessen Freundin Koi (Ratnamon Ratchiratham) in einem leergepumpten Turmspringbecken gefangen! Vom Boden aus kann das Paar die 6 Meter hohen Wände unmöglich erklimmen. Völlig auf sich allein gestellt müssen Day und Koi tagelang in der misslichen Lage klarkommen, wobei die größte Gefahr von einem Krokodil ausgeht, das ebenfalls im Becken gefangen ist. - Der preisgekrönte Thriller des thailändischen Regisseurs Ping Lumpraploeng wurde u.a. beim Fantasy-Filmfestival in Brüssel ausgezeichnet.

Genre:
Action, Thriller
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© Warner Bros. Discovery, Inc.