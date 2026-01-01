The Prince: Only God Forgives
91 Min.Ab 16
91 Min.Ab 16
The Prince: Only God Forgives
Einst wurde er 'The Prince' genannt und war Auftragskiller bei der Mafia. Doch Paul (Jason Patrick) hat sich von dem Job zurückgezogen. Eigentlich wollte er seinen Arbeitgeber, den Mafiaboss Omar (Bruce Willis), mit einer Bombe in die Luft sprengen, doch das Attentat missglückte und Omars Frau kam stattdessen ums Leben. Seither lebt Paul im Untergrund. 20 Jahre später hat Omar Paul ausfindig gemacht, entführt dessen Tochter Beth (Gia Mantegna) und versucht dadurch Paul ans Tageslicht zu locken. Der nimmt Kontakt zu seinem alten Kumpel Sam (John Cusack) auf und es entbrennt eine tödliche Schlacht zwischen dem ehemaligen Killer und dem gnadenlosen Gangsterboss.
Genre:Action, Thriller, Krimi-Drama
Produktion:US, GB, 2014
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH