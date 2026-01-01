The Quiet Hour
86 Min.Ab 12
86 Min.Ab 12
The Quiet Hour
Aliens haben den Planeten Erde überfallen, töten erbarmungslos dessen Bewohner und vernichten sämtliche natürlichen Ressourcen. Der noch verbliebene Teil der Menschheit hungert und mutiert zu eiskalten, immer gefährlicher werdenden Plünderern. Verzweifelt kämpft die 19-jährge Sarah (Dakota Blue Richards) in dieser apokalyptischen Zeit gegen eine Gruppe von Banditen, um den Hof ihrer Familie und die Solaranlage, die die gewalttätigen Aliens zurückhält, zu beschützen.
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller
Produktion:GB, IE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH