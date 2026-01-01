The Rake - Das Monster
79 Min.Ab 16
79 Min.Ab 16
The Rake - Das Monster
Zwanzig Jahre sind Ben und Ashleys Eltern nun schon tot. Die Geschwister mussten als Kinder den Mord an den beiden beobachten. Ashley ist heute mehr denn je davon überzeugt, dass es ein übernatürliches Wesen namens "The Rake" war und das Monster nun auch hinter ihr und ihren Familien her. Ist Ashley noch immer traumatisiert oder ist ihre Angst vor dem blutrünstigen Monster real?
Genre:Horror, Thriller
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Tiberius Film