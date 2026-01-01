The Reef – Schwimm um Dein Leben
85 Min.Ab 12
85 Min.Ab 12
The Reef – Schwimm um Dein Leben
Fünf junge Menschen brechen zu einem gemeinsamen Segeltörn auf, der sie vom Paradies des australischen 'Great Barrier Reefs' bis an die Strände Indonesiens führen soll. Als ihr Boot jedoch mitten auf hoher See ein Riff rammt und anschließend kentert, beginnt für die Freunde der Kampf ums nackte Überleben. Denn kaum dass sie den Entschluss fassen, sich schwimmend bis zur meilenweit entfernten Küste zu retten, hat ein weißer Hai bereits ihre Verfolgung aufgenommen.
Genre:Abenteuer, Horror, Thriller
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH