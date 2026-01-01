The Road Ahead - Am Ende zählt das Leben
101 Min.Ab 12
101 Min.Ab 12
The Road Ahead - Am Ende zählt das Leben
Gerade als Liam Griffon (David Lafontaine) beschlossen hat, seine leidenschaftslose Ehe mit Mia (Eva Paris Cicinyte) zu beenden, erhält diese eine schwere Krebsdiagnose. Ohne Behandlung hat sie nur noch wenige Monate zu leben. Aus Angst im Krankenhaus dahin zu siechen, entscheidet sich Mia jedoch gegen eine Therapie. Stattdessen überzeugt sie Liam davon, seinen Job zu kündigen und die verbleibende Zeit für einen gemeinsamen Roadtrip zu nutzen. Unterwegs entdecken die Beiden völlig unerwartet ihre Liebe zueinander wieder...
Genre:Drama
Produktion:CA, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH