The Sex Teacher - Planlos. Prüde. Paarungswillig.
93 Min.Ab 16
93 Min.Ab 16
The Sex Teacher - Planlos. Prüde. Paarungswillig.
Endlich Lehrer und der erste feste Job: Am liebsten würde Eddie (Haley Joel Osment) sein Paradefach Mathematik unterrichten. Doch stattdessen wird der frisch gebackene Pauker wegen Lehrermangels für den Sexualkunde-Unterricht eingeteilt und steht nun vor einer Klasse pubertierender Teenager. Die Sache hat nur einen Haken: Ed selbst hat noch keinerlei sexuelle Erfahrungen gemacht, er ist Jungfrau! Nichts desto trotz arbeitet er sich tapfer und mit etwas unkonventionellen Methoden durch die Welt der Menstruationszyklen und Geschlechtskrankheiten und bringt damit den örtlichen Pastor Reverend Hamilton (Chris Williams) gegen sich auf. Als sich Eddie dann auch noch in die ältere Schwester einer seiner Schüler verliebt, ist guter Rat teuer.
Genre:Romantische Komödie
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH