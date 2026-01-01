The Smell of Success - Der Gestank des Erfolges
91 Min.Ab 12
91 Min.Ab 12
The Smell of Success - Der Gestank des Erfolges
Mr. Roses führt die Firma Roses Manure Company, die sich auf den Vertrieb von natürlichen Düngemitteln Kuhmist - konzentriert hat. Aber als er bei einem Unfall ums Leben kommt, steht die Firma vor dem Aus. Wäre da nicht die Tochter Rosemary, die zwar eigentlich Kosmetik-Verkäuferin ist, aber ihre empfindliche Nase nun ins Düngergewerbe stecken will und muss. Denn den Traum ihres Vaters kann und will sie nicht untergehen lassen. Doch sie braucht die Hilfe der besten Vertreter ihres Vaters.
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tiberius Film