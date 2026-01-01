The Spirit
The Spirit
Aus den Schatten von Central City erhebt sich ein Rächer, der die Grenze zwischen Leben und Tod längst überschritten hat: Der ermordete Ermittler Denny Colt kehrt als „The Spirit“ zurück – ein unsterblicher Kämpfer, der die Stadt wie kein anderer kennt und liebt. In den düsteren Gassen, zwischen alten Lagerhäusern und verlassenen Kais, stößt er auf eine Spur, die direkt zu seinem Erzfeind führt: dem skrupellosen Wissenschaftler Octopus, der mit verstörender Hingabe experimentiert und vor keinem Opfer zurückschreckt. Während The Spirit versucht, den wahnsinnigen Plan des Schurken zu durchkreuzen, begegnet er einer Reihe faszinierender Frauen – Verbündete, Verführerinnen und Verräterinnen zugleich. Besonders die rückkehrende Meisterdiebin Sand Saref, seine Jugendliebe, bringt ihn aus dem Gleichgewicht. In einem Strudel aus Verbrechen, Versuchung und übernatürlicher Kraft steht The Spirit vor seiner größten Prüfung: Kann ein Mann, der nicht sterben kann, dennoch alles verlieren? Central Citys Schicksal hängt an einem seidenen Faden.