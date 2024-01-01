The Threesome
113 Min.Ab 12
113 Min.Ab 12
The Threesome
Connor hat schon lange ein Auge auf die Kellnerin Olivia geworfen, doch sie zeigt ihm die kalte Schulter. Erst als er mit der attraktiven Jenny anbandelt, erwacht Olivias Interesse. Nach einer heißen Nacht zu dritt entwickelt sich zwischen Connor und Olivia eine Romanze mit Babyglück. Doch eines Tages steht Jenny vor der Tür: Sie ist ebenfalls schwanger, und Connor ist der Vater des Babys.
Genre:Romantische Komödie
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2024 Best Laid Plans, LLC