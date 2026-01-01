The Trees Have Eyes – In diesen Wäldern lauert der Tod
Auf der Jagd nach einem flüchtigen Gewaltverbrecher begibt sich eine Gruppe von schwer bewaffneten Kopfgeldjägern unter der Führung von Bosk und Henry in die weiten Wälder Neuenglands. Während sie der Spur des Mörders folgen, trifft die Gruppe auf Wanderer und andere Camper, die von seltsamen Geschehnissen im Wald berichten. Zunächst schenken Sie den Warnungen vor lebenden Toten und wandelnden Leichen keine Beachtung, doch schon in der ersten Nacht werden sie plötzlich attackiert. Ohne einen Unterschlupf und ohne Hilfe von außen scheint der Überlebenskampf gegen die blutrünstigen Zombies aussichtslos...
Produktion:US, 2020
