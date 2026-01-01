The Unseen
101 Min.Ab 16
101 Min.Ab 16
The Unseen
Bob Langmore (Aden Young) leidet an einer bizarren Krankheit. Sein Körper wird zunehmend unsichtbar. Um Konflikte mit seinem Umfeld zu vermeiden, hat sich der Mann in die Einsamkeit British Columbias zurückgezogen. Auch den Kontakt zu seiner Ex-Frau Darlene (Camille Sullivan) hat Bob nahezu eingestellt. Aber als Bob erfährt, dass seine Tochter Eva (Julia Sarah Stone) in Schwierigkeiten steckt, wagt sich der verfluchte Außenseiter halb unsichtbar zurück in die Zivilisation. Dort muss er nicht nur Eva finden, sondern auch ein Drogenpaket abliefern, bevor er sich völlig in Luft auflöst. - Preisgekrönter Mystery-Thriller des kanadischen Regisseurs Geoff Redknap.
Genre:Action, Horror, Science Fiction, Thriller
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.