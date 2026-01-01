The Wedding (Un)planner - Heirate wer kann!
111 Min.Ab 12
111 Min.Ab 12
The Wedding (Un)planner - Heirate wer kann!
Die attraktive Marina (Belén Cuesta) steckt mitten in den Dreißigern und arbeitet als Hochzeitsplanerin. Nicht, weil sie eine unverbesserliche Romantikerin ist, sondern nur, weil - wie sie es ausdrückt - bei verliebten Menschen Geld keine Rolle spielt. Im Gegensatz zu ihren Kunden genießt Marina ihr Single-Leben ohne Bindungen und Verpflichtungen. Bis sie sich plötzlich in den erfolglosen Architekten Carlos (Álex García) verliebt. Problematisch ist, dass er gerade dabei ist zu heiraten - und zwar ausgerechnet Marinas Freundin aus Kindertagen...
Genre:Comedy
Produktion:ES, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH