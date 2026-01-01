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The Wedding Wish: Das Glück ist so nah

The Wedding Wish: Das Glück ist so nah

90 Min.Ab 0
Planet Romance90 Min.Ab 0
Planet Romance

The Wedding Wish: Das Glück ist so nah

Die hoffnungslos romantische Jenny ist sicher, dass sie an ihrem 35. Geburtstag heiraten wird. Daher hat sie bereits den Termin geblockt, die Location gebucht und alle Vorbereitungen getroffen. Einziges Problem: Jenny ist Single. Verzweifelt überzeugt sie ihren Geschäftspartner Tyler, als Verlobter einzuspringen, bis sie den Mann ihrer Träume gefunden hat. Oder steht der bereits direkt vor ihr?

Genre:
Romantische Komödie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:
© Tiberius Film