The Wedding Wish: Das Glück ist so nah
90 Min.Ab 0
90 Min.Ab 0
The Wedding Wish: Das Glück ist so nah
Die hoffnungslos romantische Jenny ist sicher, dass sie an ihrem 35. Geburtstag heiraten wird. Daher hat sie bereits den Termin geblockt, die Location gebucht und alle Vorbereitungen getroffen. Einziges Problem: Jenny ist Single. Verzweifelt überzeugt sie ihren Geschäftspartner Tyler, als Verlobter einzuspringen, bis sie den Mann ihrer Träume gefunden hat. Oder steht der bereits direkt vor ihr?
Genre:Romantische Komödie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Tiberius Film