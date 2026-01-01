The Wolf of Snow Hollow
82 Min.Ab 16
82 Min.Ab 16
The Wolf of Snow Hollow
Jim Cummings als Regisseur, Drehbuchautor und Hauptdarsteller: John ist Polizist in einer Kleinstadt, die durch schreckliche Mordfälle erschüttert wird. Der brutale Angreifer hinterlässt eine blutige Spur, die bald einen Verdacht laut werden lässt: Ein Werwolf treibt sein Unwesen. Während John nichts von den Gerüchten wissen will, entdecken die Ermittler Pfotenabdrücke und Fell an den Tatorten. Ist ein übernatürliches Wesen für die furchtbaren Angriffe verantwortlich?
Genre:Horror, Thriller
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© MGM International Television Distribution